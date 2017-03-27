В Керчи началась неделя детской и юношеской книги

В центральной детской библиотеке им. Володи Дубинина состоялось открытие Республиканской недели детской и юношеской книги. Читальный зал библиотеки собрал как самых маленьких керчан, так и людей постарше.

Мероприятие началось с выставки работ юной талантливой керчанки Анны Тараги.

Там же, в вестибюле библиотеки, была представлена выставка фотографий еще одно талантливой керчанки Александры Шеканковой, которая называлась «Красота в деталях».

Программа мероприятия была насыщенной. Самые маленькие участники мероприятия подготовили небольшой номер, в котором прочитали стихи о книгах.

Затем ребятам рассказывали об истории создания библиотеки, а также о том, чем библиотека занимается сейчас. Кроме того малышам читали отрывки из детского произведения К. Паустовского «Кот-ворюга» и показали небольшое театрализованное представление с участием настоящей Золушки.

Керченская писательница Вера Коваль рассказала детям о своих книгах и даже подарила детишкам несколько экземпляров. Следом перед молодежью выступила журналист Дина Быченкова, которая поведала ребятам о некоторых моментах из своей биографии.

Читайте: Библиотека Островского открывает литературные встречи для керчан

Не обошлось без награждений. Наиболее одаренным молодым керчанам, успевшим отличиться в области фотографии и журналистики были вручены сертификаты. Кроме того, за их заслуги при поступлении в ВУЗ по специальности «журналист» на экзамене им будут добавлены дополнительные 5 баллов.

В конце мероприятия организаторы провели небольшую викторину, победитель которой получил книгу «Баранкин, будь человеком». Следом за чем малышам был показан одноименный мультик.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

