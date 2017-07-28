В Керчи начали асфальтировать автоподходы к Керченскому мосту

Строители уложили первые километры асфальта на двух участках будущего автомобильного подхода к мосту в Крым. Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси выполнено на первом участке длиной 2,1км на всех 4-х полосах основного хода дороги, а также на втором участке основного хода дороги на 2-х полосах протяженностью 0,5 км, передает пресс-служба Митранска РК.
Кроме того, на месте примыкания автомобильных подходов к будущей трассе «Таврида», на втором съезде транспортной развязки, полностью уложен верхний слой основания из асфальтобетонной смеси. Длина съезда составляет 0,626 км.
Все работы по строительству автомобильных подходов к Крымскому мосту идут в соответствии с графиком.
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Справка по объекту «Автоподход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма»
общая протяженность – 8,6 км;
расчетная скорость – 120 км/час;
пропускная способность – не менее 40 тыс. автомобилей в сутки;
техническая категория трассы – 1Б;
количество полос движения – 4.
Работы по строительству автоподхода к Крымскому мосту начались в конце февраля 2017 г. В соответствии с государственным контрактом движение на автомобильном подходе откроется в декабре 2018 г.
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