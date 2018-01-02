В Керчи начали формировать списки присяжных заседателей

Изменения в Крыму и Керчи начались с самого начала 2018 года. Так, с 1 января на территории полуострова официально заработал институт присяжных заседателей.

В эфире Национальной Службы Новостей глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИН заявил, что сейчас в Керчи происходит процедура формирования основного и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели.

Присяжные заседатели, по желанию подсудимых, будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции.

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Как сообщалось ранее, в соответствии с Федеральным законом присяжным заседателем может стать каждый дееспособный керчанин, достигший 25 лет, не имеющий неснятой или непогашенной судимости и не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Сергей БОРОЗДИН отметил, что керчане, внесенные в список кандидатов, в случае отсутствия законных оснований (к таким может относиться возраст свыше 65 лет, военная служба или работа в сфере юриспруденции и т.д.), не имеют права отказаться от своего гражданского долга.

К рассмотрению уголовных дел с участием присяжных планируется привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов районных, городских и гарнизонных судов Крыма. Для них уже готовы помещения в Симферополе, Феодосии, Алуште, Судаке, Керчи, а также Белогорском, Ленинском и Сакском районах. Об этом пишет сайт города Симферополя.

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