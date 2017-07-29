В Керчи начали праздновать день ВМФ

В городе-герое Керчь начались празднования Дня Военно-морского флота. Основные мероприятия сосредоточились на городской набережной.
Завтра, 30 июля, Россия отмечает День ВМФ. Ежегодно в этот праздник в портовых городах проходят различные мероприятия, посвящённые этому дню. Керчь также не стала исключением.
В нашем городе праздник будет длиться целых два дня.
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Сегодня, 29 июля, на центральной набережной на протяжение всего дня проходили народные гулянья: работали аттракционы, местные мастера демонстрировали свои изделия на выставках, а также все желающие смогли попробовать вкусные блюда на гастрономическом фестивале.
Вечером на сцене возле Водной станции состоялся торжественный концерт, организованный гордостью Керчи — судостроительным заводом «Залив» Праздник посетили почётные гости: глава городского совета Николай Гусаков и генеральный директор ООО «Судостроительный завод «Залив» Жердев Андрей.
Лучшие сотрудники предприятия были награждены почётным грамотами за выдающиеся заслуге в профессиональной деятельности и денежными премиями.
После официальной части перед зрителями выступили творческие коллективы города.
Изюминкой вечера стало выступление кавер-группы «Шнапс-Бенд» из Симферополя.
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