В Керчи заработали некоторые из новых светофоров. Однако люди еще не привыкли к ним и часто переходят на красный цвет.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, в течение последнего месяца в Керчи активно устанавливали светофоры на особо опасных отрезках дорог и перекрёстках. Новые светофоры были установлены на следующих улицах: по шоссе Героев Сталинграда, Камыш-Бурунскому шоссе (в районе заправки ТЭС), на улице Горького (возле «Авиакасс»), на остановке «Луч», на пересечении улиц Кирова и Маршала Еременко и на остановке «Дворец Пионеров».

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Из всех новых конструкций работают только две: на остановках «Куор» и «Авиакассы». На последнем установлен достаточно длинный режим проезда транспортных средств — 95 секунд, режим ожидания — 21 секунда; пешеходам необходимо ждать зелёного цвет в течении 103 секунд, а переходить дорогу в течении 18 секунд.

Важно отметить, что многие пешеходы и водители не могут привыкнуть к наличию светофора в новом месте и совершают маневры не в подходящий сигнал светофора. Это повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Будьте внимательны!

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