В Керчи начали ремонтировать проблемную дорогу на Мирошника

В Керчи стартовал ремонт дорожного покрытия одной из самых проблематичных дорог города. Ночью был снят асфальт.

В ночь с 7 на 8 сентября на проезжей части улицы Мирошника начались ремонтные работы. Заказчиком выступает — Управление единого заказчика администрации города Керчи РК.

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Изначально, согласно информации на портале госзакупок РФ, максимальная (начальная) стоимость контракта составляла 23 996 740,00 рублей.

Победителем аукциона стало Общество с ограниченной ответственностью «Крым Магистраль Строй». Компания готова выполнить работы за 12 118 353,70 рублей.

Согласно контракту подрядчик обязан:

— старый асфальтобетон удалить, основание очистить и при необходимости просушить;

— основание подгрунтовать битумом, нагретым до 60 С с выдержкой по времени, соответствующей нормативной документации;

— на подготовленное основание уложить горячую асфальтобетонную смесь;

— тщательно уплотнить асфальтобетонную смесь. Уплотнение должно обеспечить, требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.

— производить ремонт горячей асфальтобетонной смесью в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5 °С;

— контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси в кузове каждого автомобиля-самосвала;

— применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП;

Напомним, что данная дорога регулярно подвергалась ямочному ремонту, однако его не хватает на длительный период времени. Транспортные средства уже через неделю «раскатывают» старые ямы до прежних размеров.

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