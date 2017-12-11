В Керчи начали ремонтировать улицу Кокорина

В Керчи начался первый этап ремонта улицы Кокорина. Дорожные рабочие снимают старое асфальтовое покрытие. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН.

Напомним, ранее мы писали о том, что Администрация Керчи проводила электронный аукцион на определение подрядной организации на ремонт этой дороги. Конкурс выиграла компания «Крым Магистраль Строй», предложив отремонтировать улицу Кокорина за 13 462 021,68 рублей.

Читайте: На новой дороге в Аршинцево уже появились «лежачие полицейские»

Если верить срокам, указанным в технической документации, то к 31 декабря жители этого района получат новогодний подарок – заасфальтированную дорогу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

