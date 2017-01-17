В Керчи прошел кастинг для керчан, которые хотят участвовать в двух спортивных проектов: Beauty Body (ВВ) и Re-Start.

В ходе ВВ-проекта участников будут готовить для полноценного выступления на городских, региональных и всероссийских соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини, а проект Re-Start создан для тех, кто не ставит пред собой цели выступать на спортивных соревнованиях, а хочет просто преобразить свою фигуру, улучшить мышечный тонус и полюбить свое отражение в зеркале.

Читайте: На центральном стадионе Керчи обновляют площадку для мини-футбола

Все желающие, кто не успел подать заявку до кастинга, могут прийти на первый семинар, который состоится 22 января в 13:00 в спортивном женском клубе GO!SPORT. На семинаре расскажут о том, как сделать свое питание сбалансированным и здоровым. По словам организаторов проекта, правильное питание — первый шаг на пути к красивому телу и здоровью!

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

