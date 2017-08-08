В Керчи начались веерные отключения света

Рекордно высокие температуры, которые в данный период наблюдаются на Керченском полуострове не проходят бесследно. 6 августа 2017 года в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления – 1192 МВт. Об этом сообщают операторы аварийной службы ГУП «Крымэнерго».

По этой причине в прошедшие выходные наблюдались перебои в энергоснабжении потребителей в разных районах Крыма. Сегодня и в Керчи начались проблемы с электроэнергией. Так, по всему городу период до двух часов происходит отключение энергоснабжения. Подобные случае замечены в Аршинцево и в центральном районах города.

Вечером 8 августа в Крыму снова ввели графики временного отключения электричества, чтобы не допустить перегрузку сетей. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«8 августа, в 19:47 по московскому времени для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению «Тамань» и «ОЭС Юга — Крым» по команде дежурного диспетчера введены графики временного отключения потребления на 20,3 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

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С целью уменьшения количества аварийных отключений и времени ввода ГВО ГУП РК «Крымэнерго» призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в период максимального потребления – часы вечернего максимума с 20:30 до 22:00.

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