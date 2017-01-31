Начиная с вечера 30 января по всему городу начались внеплановые отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор. Об этом редакции KerchINFO.com сообщают читатели.

Об отключении света в Керчи сообщали жители улиц Мирошника, Генерала Петрова, Шлагбаумской, Спартака, Чкалова, Ворошилова. Свет отключали и в районе остановки «Институт».

Важно отметить, что дозвониться ни по телефонам горячей линии «КрымЭнерго», ни в аварийную службу керченского отделения РЭС невозможно — занято. Тем же «счастливчикам», которым удалось пообщаться с оператором, сообщалась разная информация. Кого-то уверяли, что отключение электричества осуществляются в рамках плановых работ (хотя в графике плановых работ адрес дозвонившегося керчанина отсутствовал), а кому-то говорят, что в электросети небольшая поломка. В целом, достоверной информации о происходящем нет.

«Да по всему городу отключают, а говорят, что ремонтные работы велись с 20:00 до 21:00 на улице Кокорина. Это они одним говорили, а другим, что проводится плановое отключения. Хотя в графике этих улиц и нет, а сегодня Заречный район сидел без света около часа», — жалуется читатель KerchINFO.com.

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Журналисты KerchINFO.com в течении суток пытаются получить официальную информацию от Керченского РЭС, но руководство организации хранит молчание. Истинная причина этой «тишины» остаётся загадкой. Либо Керчь снова накроет волной веерных отключений света, либо же это проделки снегопада и морозной температуры.

В любом случае непрофессиональные действия Керченского РЭС вызывают новые вопросы у жителей города, на которые электрикам в любом случае придется ответить.

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