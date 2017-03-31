В Керчи начинается весенний призыв

В городском культурном центре им. Богатикова прошел День призывника. Мероприятие состоялось накануне весеннего призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Это мероприятие проводится еще с 1992 года, и теперь проходит ежегодно перед осенним и весенним призывами.

С приветственными и напутственными словами к будущим военнослужащим обращались представители керченского городского совета, военкомата, ветераны. С ребятами делились воспоминаниями, рассказывали о том, что современная армия России — это современное и правильное распределение специалистов между различными родами войск.

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Не обошлось и без выступлений творческих коллективов города. Свои номера представили вокальный ансамбль “Эвергринс” и ансамбль бального танца “Империя”.

В заключительной части мероприятия заместитель председателя керченского городского совета Николай Гусаков в торжественной обстановке вручил повестку будущему защитнику Родины — Владиславу Перерве. А тот, в свою очередь, произнес речь от лица призывников.



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