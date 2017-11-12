В Керчи начинают подготовку к новому году

На календаре почти середина ноября, и керченские власти потихоньку начинают готовиться к новому году и думать над созданием праздничной атмосферы в городе. Так, на сайте госзакупок размещен документ на определения подрядной организации, которая предоставит материал для архитектурной подсветки зеленых зон и городских объектов Керчи.

Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Керчи. Подрядная организация должна будет обеспечить город уличной лазерной трёхцветной подсветкой – красно-сине-зелёной (площадь покрытия – до 145м²). А также двумя видами прожекторов для направленного освещения отдельных архитектурных форм и элементов фасадов: 50 штук светодиодных RGB прожекторов TD-ASP-18-01L и 19 прожекторов RGB TD-ASP-36-01L

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Сроки выполнения работ – с момента заключения контракта до 20 декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 000 000 рублей.

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