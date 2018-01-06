В Керчи наградили лучников

По итогу рождественского турнира по стрельбе из лука были награждены лучшие спортсмены. Они поедут за победами на Первенство Крыма в Евпатории.

Сегодня подвели итоги праздничных соревнований. Участников турнира наградили почетными грамотами, подарили нужные подарки. Победителя достался «золотой лучник».

Все отличившиеся спортсмены поедут на Крымские соревнования.

Лучников награждали не только за лучшие результаты. Спортсменам дали задание – описать свой выстрел на бумаге. Лучшей в этом конкурсе стала 15-летняя ученица школы №1 Вероника ГОЛОВАНОВА. Она описала до мелочей весь процесс выстрела – от разведки обстановки до попадания в «яблочко». В сухом, но грамотном тексте самые интересные пункт – момент выстрела:

«Прицеливаюсь с участием всего корпуса, а не только руки. Однако, не нарушая основы стойки. Растягиваюсь лопаткой и, не останавливаясь, стаскиваю тетиву. Не расслабляюсь, не хватаю лук, рука уходит за ухо несгибаемая, сохраняю стойку», – пишет спортсменка.

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Тренер Надежда БАСИНА отмечает успехи Вероники. Только с осени она начала заниматься и показывает хорошие результаты:

«Такое описание делают мастера спорта. Ника очень талантливая. Она действительно продумала и описала свой выстрел от самого начала и до конца».

В секцию стрельбы из лука приходят керчане разных возрастов. Самыми юными были дети 2005 года рождения. В начале шеренги стояли взрослые мужчины. Здесь каждый может испытать себя в этом нелегком виде спорта. Многие стрелки видят в своем увлечении не просто спорт, а настоящее искусство.



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