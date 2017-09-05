В Керчи наградили лучших шахматистов

В Керчи подвели итоги всех чемпионатов города по шахматам, которые прошли в 2017 году. По результатам лучшие из лучших были награждены на торжественной церемонии.

Так, в первенстве города среди школьников приняли участие 14 юных шахматиста. В турнире применялась круговая система, где каждому игроку на партию выделялось по 60 минут. Результаты:

1 место — Моисеев Александр (13 из 13 очков)

2 место — Кулик Алексей (12 очков)

3 место — Гуменюк Мария (9 очков)

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Также в этом году в Керчи прошел чемпионат города «Первая лига». В нем сразились 13 спортсменов. Использовалась круговая система с контролем — 70 минут каждому участнику на партию. Результаты:

1 место — Куконос Андрей (11 из 12 очков)

2 место — Гололобов Владимир

3 место — Соатов Тимур

В чемпионате города «Высшая лига» после предварительного отбора (по результатам «Высшей лиги» за 2016г. и «Первой лиги» 2017г.) получили право играть 12 сильнейших шахматистов города. Контроль времени по 90 мин каждому игроку на партию. Круговая система проведения. Результаты:

1 место – Маргарита Потапова

2 место — Абакаров Александр

3 место — Куконос Андрей

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Призёров и чемпионов города наградили председатель шахматной федерации города Керчь Кабанов Максим и исполнительный директор федерации шахмат республики Крым Гордык Любовь.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает керченским шахматистов лишь улучшать результаты и прославлять город-герой Керчь новыми победами.

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