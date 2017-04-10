В Керчи наградили освободителей города-героя

В Керчи прошло торжественное собрание, приуроченное 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии наградили керчан за заслуги перед городом.

На главной сцене ДК «Корабел» состоялось торжественное собрание, посвящённое 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

В праздничном мероприятии приняла участие председатель городского совета Керчи Лариса ЩЕРБУЛА и первый заместитель главы администрации города Сергей БОРОЗДИН.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в связи с Днем освобождения города-героя Керчи от фашистских захватчиков почётным знаком «За заслуги перед городом-героем Керчь» наградили КОЗЛОВА Федора Федоровича — заместителя председателя Совета ветеранов Керчи, депутата Керченского горсовета.

Почётной грамотой главы муниципального образования городского округа Керчь РК награждена САВЕЛЬЕВА Тамала Алексеевна — освободителя города-героя Керчи.

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Благодарностью главы муниципального образования городской округ Керчь РК награжден ЛУБЕНЦОВ Александр Григорьевич — освободитель города-героя Керчь.

В связи с празднованием Дня освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков, награждены ветераны ВОВ и участники освобождения города: РОМАНОВ Михаил, МОРГУН Степан и ПОЛОНОВ Владимир.

Торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков



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