В Керчи наградили работников культуры

В ДК «Корабел» 24 марта прошел вечер, посвящённый Дню работников культуры. Многие керченские работники культуры, внесшие достойный вклад в развитие и процветание культуры и искусства керченской земли, были отмечены наградами городского Совета, организацией Трудовая доблесть России, управлением культуры администрации города Керчи.

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На вечере прозвучали песни в исполнении известных керченских вокалистов: Инны Назаренко, Олега Воинова, Игоря Бальмелли, Людмилы Михайловской, Макича Аракелова. Концертную программу украсило выступление шоу-балета «Культурная революция» под управлением Кристины Мацкевич.

Фото: Леонид Панин



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