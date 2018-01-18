В Керчи «накрыли» наркопритон

Керченский суд вынес приговор керчанину, который содержал наркопритон. Осужденный попадет в колонию строго режима.

Керченская прокуратура установила, что 28-летний мужчина занимался сбытом амфетамина на территории города. Более того, он предоставлял помещение своей квартиры для потребления наркотических средств.

«Керченский городской суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя. На основании предоставленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере), ч.1 ст. 232 (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ) УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики.

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На основании доказательной базы, виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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