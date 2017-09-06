В Керчи «накрыли» нелегальную заправку

Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым сообщает, что в ходе проведения обследований субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на подконтрольной территории Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым выявлена «нелегальная» заправочная станция.Об этом сообщает пресс-служба инспекции.Сотрудниками налоговой инспекции совместно с УМВД г. Керчи 4 сентября были проведены мероприятия по установлению субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность на данной АЗС.

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В ходе данного мероприятия выявлено юридическое лицо, не состоящее на налоговом учете и не уплачивающее налоги в местный и республиканский бюджеты. Реализация бензина осуществляется без применения контрольно-кассовой техники и без оформления трудовых отношений с наемными лицами.

По результатам проверки за нарушение действующего законодательства РФ к установленному лицу будут приняты меры административной или уголовной ответственности.

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