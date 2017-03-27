В Керчи «накрыли» несанкционированную свалку

Проблема несанкционированных свалок постоянно находится на контроле главы администрации Керчи Владимира Подлипенцева. Специалисты из управления муниципального контроля администрации города ежедневно проводят рейды по выявлению несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.
21 марта состоялся очередной рейд, в ходе которого в поселке Капканы напротив школы №10 было выявлено нарушение правил благоустройства. Территория была захламлена строительными отходами.
На правонарушителей были составлены административные протоколы.
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Справка:KerchINFO.com
Штрафы за неправильную утилизацию строительного мусора выписывают чаще всего. При проведении работ остается достаточно много отходов. Подобные отходы не стоит выкидывать вместе с бытовым мусором.
Граждане могут получить штраф в размере до 2 тысяч рублей, если выбрасывают строительный мусор вместе с бытовыми отходами. Для организаций сумма может вырасти вплоть до 100 тысяч рублей.