В Керчи нашли потерявшегося пенсионера

Как сообщалось ранее, 11 августа 2017 года 83-летний керчанин, Александр Панов, покинул место жительства и домой не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.
На поиски без вести пропавшего были ориентированы наряды полиции и общественность. Благодаря бдительности и отзывчивости горожан местонахождение керчанина установлено.
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Стражи порядка выражают благодарность керчанам за активную гражданскую позицию, оказанную помощь в установлении местонахождения без вести пропавшего мужчины.
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