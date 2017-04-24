В Керчи насмерть сбили человека

В районе им. Войкова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Последний был смертельно травмирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера вечером, 23 апреля, водитель автомобиля OPEL OMEGA, совершая движение по улице Войкова 36 в направлении ул. Генерала Петрова сбил пешехода.

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«23 апреля 2017 года в 20:10 водитель автомобиля OPEL OMEGA 1992 г.р., двигаясь по ул. Войкова 36, со стороны ул. Генерала Кулакова в направлении ул. Генерала Петрова совершил наезд на пешехода 1969 г.р., который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — отмечают в ведомстве.

В ходе ДТП пешеход смертельно травмирован.

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