В Керчи насмерть сбили человека

В районе им. Войкова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Последний был смертельно травмирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Вчера вечером, 23 апреля, водитель автомобиля OPEL OMEGA, совершая движение по улице Войкова 36 в направлении ул. Генерала Петрова сбил пешехода.
Читайте: попНочная авария на трассе Керчь-Симферополь
«23 апреля 2017 года в 20:10 водитель автомобиля OPEL OMEGA 1992 г.р., двигаясь по ул. Войкова 36, со стороны ул. Генерала Кулакова в направлении ул. Генерала Петрова совершил наезд на пешехода 1969 г.р., который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — отмечают в ведомстве.
В ходе ДТП пешеход смертельно травмирован.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями. Иногда мы будем сообщать Вам о самых важных новостях экстренной рассылкой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: