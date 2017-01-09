В городе остановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции в целях предотвращения массовых отравлений.
Исходя из указания главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016№ 195 на территории Крым (и в Керчи соответственно) временно запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукцией.
Исключением являются — жидкость для стёкол и стеклянных изделий , а также парфюмерия.
Читайте: В Керчи обнаружили 20 тысяч литров ядовитого спирта
Ограничение будет действовать в течении 30 дней со дня обнародования постановления.
Следует отметить, что подобные меры предпринимаются для противодействия распространения спиртосодержащих средства, которыми можно отравится.