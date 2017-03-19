В Керчи не ходят паромы

Непогода остановила паромную переправу в Керчи. Пассажиры уже больше часа ожидают отправки.
Наутро 19 марта объявлено штормовое предупреждение: юго-восточный ветер поднялся до 18-19 м/с, порывы до 22 м/с. Столь сильный ветер спровоцировал остановку работы паромной переправы.
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Отметим, что керченская грузовая паромная переправа также не функционирует.
Напомним, накануне МСЧ России предупреждала о возможных ухудшениях погодных условий.