В Керчи не ходят паромы

Непогода остановила паромную переправу в Керчи. Пассажиры уже больше часа ожидают отправки.

Наутро 19 марта объявлено штормовое предупреждение: юго-восточный ветер поднялся до 18-19 м/с, порывы до 22 м/с. Столь сильный ветер спровоцировал остановку работы паромной переправы.

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Отметим, что керченская грузовая паромная переправа также не функционирует.

Напомним, накануне МСЧ России предупреждала о возможных ухудшениях погодных условий.



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