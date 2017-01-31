Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев сообщил о порыве на магистральной теплотрассе. По состоянию на 21:30 без отопления осталось три многоквартирных дома по улице Кирова.

В социальных сетях опубликовано срочное сообщение об аварии на теплотрассе. Без отопления временно остались многоквартирные дома по улице Кирова (№23, 25 и 27).

«Подняты аварийные бригады МУП «ЖилсервисКерчь» и керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго». На аварийный участок выехали руководители этих предприятий», — сообщает Владимир Подлипенцев.

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На данный момент на месте работает тяжелая техника, специалисты трудятся над устранением порыва. Глава Керчи обещает, что работы не прекратятся, пока не будет дано тепло в дома керчан.

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