Глава Крыма Сергей Аксёнов обеспокоен отсутствием общественного транспорта в позднее время суток. Об этом чиновник сообщил в ходе очередной видеоконференции с главами администраций РК.

Сергей Аксёнов отметил, что ему приходит большое количество жалоб на тему того, что в позднее время суток невозможно перемещаться по городам и посёлкам Крыма с помощью общественного транспорта. В связи с чем у Главы Крыма возникают сомнения о наличии желания у перевозчиков выполнять в полной мере свои обязательства перед населением.

«Видно, что никто из перевозчиков не имеет желания выполнять свои обязанности. Экономят деньги, а пассажиры в вечернее время пусть, как хотят, добираются. Мы справимся вообще с нашими перевозчиками или нет? Или нам надо отказываться от услуг частных перевозчиков и в полном объёме переходить на муниципальный транспорт?», – задается вопросом Глава Крыма.

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Также чиновник инициировал разработку конкретных мер по ужесточению ответственности перевозчиков за нарушение договоров и потребовал усилить контроль движения транспорта согласно расписанию, а также внедрить штрафы.

Следует отметить, что в Керчи отсутствие транспорта в позднее время суток — серьёзная проблема. Даже если в густонаселённые районы (например, в Аршинцево или в район а им. Войкова) поздно вечером добраться возможно, хоть и придётся простоять на остановке около 40 минут, то в посёлок Мичурино после 22:00 на общественном транспорте добраться невозможно, как и во многие другие, расположенные на окраине Керчи.

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