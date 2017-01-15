В Керчи ночью латают дороги

Дорожные службы приступили латать ямы, которые еще до Нового года появились практически на всей дорожной сети в городе.

Новости Керчи заполнены информацией о ямочном ремонте городских дорог.

Буквально на днях журналисты КерчьИНФО выложили видео, на котором снято ужасное состояние дороги в Аршинцево. На следующий день на этом участке дороги начались работы по «ямочному» ремонту.

А уже сегодня вечером тяжелая техника появилась на улице Кирова. Рабочие уже «заляпали» яму перед пешеходным переходом около торгового порта, а сейчас трудятся недалеко от Портового переулка.

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Движение на этом участке дороги частично ограничено. Водители, будьте внимательны!

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