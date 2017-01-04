В Керчи кастинг на новый спортивный проект Re-Start

В спортивном женском клубе GO!SPORT, 15 января в 13:00 состоится кастинг на участие во втором сезоне ВВ проекта.

К участию приглашается каждый керачанин, у которого есть желание получить фигуру мечты или, быть может, дать старт своей профессиональной спортивной карьере.

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Параллельно с ВВ проектом стартует ещё один, не менее яркий проект и абсолютно уникальный для Керчи проект — Re-Start. Он предназначен для тех, кто не намерен покорять бодибилдерские турниры, а просто хочет распрощаться с лишними килограммами, дряблыми мышцами и блистать летом на пляже.

Итак, если ты:

— не можешь влезть в старые любимые джинсы?

— имеешь комплексы по поводу лишнего веса?

— не хватает внимания противоположного пола?

— недостаточно мотивации для похудения?

Значит самое время идти в проект Re-Start!

Важно: в рамках проекта необходимо будет минимум 3 раза в неделю посещать спортивный зал и подготавливать для себя 5-6 приемов пищи в день.

Может хватит кушать жаренную пищу и злиться на отражение в зеркале? Лучшие тренера Керчи готовы помочь тебе получить идеальную фигуру.

Для предварительной записи на кастинг пишите в группу ВВ проекта

Тел. для справок: +7 (978) 88 65 300 и +7 (978) 85 88 162

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