В Керчи кастинг на новый спортивный проект Re-Start

В спортивном женском клубе GO!SPORT, 15 января в 13:00 состоится кастинг на участие во втором сезоне ВВ проекта.
К участию приглашается каждый керачанин, у которого есть желание получить фигуру мечты или, быть может, дать старт своей профессиональной спортивной карьере.
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Параллельно с ВВ проектом стартует ещё один, не менее яркий проект и абсолютно уникальный для Керчи проект — Re-Start. Он предназначен для тех, кто не намерен покорять бодибилдерские турниры, а просто хочет распрощаться с лишними килограммами, дряблыми мышцами и блистать летом на пляже.
Итак, если ты:
— не можешь влезть в старые любимые джинсы?
— имеешь комплексы по поводу лишнего веса?
— не хватает внимания противоположного пола?
— недостаточно мотивации для похудения?
Значит самое время идти в проект Re-Start!
Важно: в рамках проекта необходимо будет минимум 3 раза в неделю посещать спортивный зал и подготавливать для себя 5-6 приемов пищи в день.
Может хватит кушать жаренную пищу и злиться на отражение в зеркале? Лучшие тренера Керчи готовы помочь тебе получить идеальную фигуру.
Для предварительной записи на кастинг пишите в группу ВВ проекта
Тел. для справок: +7 (978) 88 65 300 и +7 (978) 85 88 162