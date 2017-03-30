В Керчи новый руководитель Следственного комитета

Следственный отдел Керчи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму получил нового руководителя. Им стал майор юстиции Воронин Максим.

Руководителем следственного отдела по Керчи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым назначен майор юстиции Воронин Максим Александрович.

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Справка: В 2005 году окончил Волгоградский государственный университет. По окончании университета работал на различных должностях в органах Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. С мая 2015 года работает в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.



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