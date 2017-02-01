На благоустройство дворовых территорий Крыма выделено 403 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработана пятилетняя программа, включающая в себя работы по благоустройству дворовых территорий и общественного пространства, т.е. парков, скверов, бульваров, площадей. По словам начальника управления ЖКХ Кирилла Скороходова, пока еще четких рекомендаций, как будет организована эта работа нет, но одно известно точно — инициатива должна исходить от общественности. Эта программа только начала реализовываться, как только будет обозначен алгоритм действий, в городе начнется работа по благоустройству дворов. Как отметил Кирилл Скороходов, на Республику Крым выделено 403 млн.руб.

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«Всем хочется жить в комфортных и благоустроенных дворах, но десятилетиями на многих придомовых территориях ничего не делалось. За один день выполнить все пожелания наших жителей невозможно. Нам нужно набраться терпения. Управлением ЖКХ разработано 29 проектов по благоустройству дворов. Все они обязательно будут опубликованы на официальном сайте администрации города Керчи для рассмотрения широкой общественностью, со всеми документами и сметами», — подчеркнул Кирилл Скороходов.

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