В Керчи обеспокоены суицидальными настроениями подростков

Вчера, 27 марта в городе состоялось заседание на тему: «Профилактика суицидальных настроений среди несовершеннолетних в Керчи». Об этом сообщается на сайте горсовета.

Во встрече приняли участие представители депутатского корпуса Керченского городского совета: КУТУЗОВ В.В., АНДРОПУЛО Д.М., КОЗЛОВФ.Ф., СОЛОДИЛОВА О.С., а также психологи, работники прокуратуры и представители учебных заведений.

Мероприятие было проведено с целью осветить актуальные вопросы борьбы с суицидальным настроением подростков. По мнению участников заседания, большое количество попыток суицидов связано с недолжным воспитанием. В настоящее время родители перестали быть авторитетом для своих детей, что повлекло за собой плачевные последствия. Одна из причин массовых суицидов связана также с группами-смерти во вконтакте.

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Участниками заседания были выдвинуты следующие предложения: организация различных мероприятий, курсов для родителей; создание внешкольных занятий и спортивных секций для детей; проводить родительские собрания с психологом; привлечение старшеклассников для беседы с учениками средней школы; ознакомить родителей и молодежь с памятками.



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