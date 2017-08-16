В Керчи облагораживают дворы

В Керчи проходит уборка придомовых территорий. Работники коммунальных предприятий облагораживают подъезды и дворы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Коммунальное предприятие «ЖилсервисКерчь» продолжает работы по покосу придомовых территорий и уборке травы.

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Работниками ЖЭУ-3 ведется покраска дворового оборудования и ремонт ступенек перед входом в подъезды.

Сегодня коммунальщики обновили окрас лавочек и урн во дворах по улице Ворошилова, 8, 10 и 47, а также по Индустриальному шоссе, 3, 9, 13, 21, 21/1, 23, 27. Проведена уборка территории вдоль речки по улице Борзенко. Очищали от сухой листвы и веток участок вдоль реки работники ЖЭУ -3 и ЖЭУ -4.

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