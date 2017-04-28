В Керчи обнаружен склеп времен Александра Македонского

В Керчи раскопали курган и обнаружили древний склеп. По предварительным оценкам, он был построен в период правления Александра Македонского.
Это – не очень большой склеп, порядка десяти метров. Он датируется второй половиной IV века до н.э., а захоронен в нем был, по оценкам ученых, знатный человек. Ученые отмечают, что в древние времена склеп был накрыт курганной насыпью, в которой были обнаружены еще шесть захоронений разных эпох.
Читайте: Археологи раскапывают древнее поселение вблизи Керченского моста (фото)
При исследовании склепа было обнаружено детское захоронение с соответствующей атрибутикой тех времен, а также урна с прахом взрослого человека. Из предметов там были найдены гвозди из бронзы и железа, а также черепки чернолаковой посуды и амфор, – передает РИА Крым.
Учеными было решено передислоцировать склеп, для этого они исследовали и замерили постройку. Склеп, сооруженный из известняковых плит, бережно разберут и переместят на территорию Восточно—Крымского историко—культурного музея—заповедника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями. Иногда мы будем сообщать Вам о самых важных новостях экстренной рассылкой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: