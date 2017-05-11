В Керчи обнаружен труп женщины

В одном из районов города обнаружен труп. По предварительной информации человек упал с многоэтажки.
Сегодня днем, 11 мая, возле дома по ул. Генерала Петрова 12 был обнаружен труп женщины.
На вид ей от 40 до 50 лет. Светловолосая. Соседи опознать не могут.
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На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи и сотрудники полиции.
Женщина одета в синие брюки и куртку светло-розового цвета.
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