Прокуратура Керчи в сотрудничестве с местным отделом управления федеральной службы безопасности осуществили проверку выполнения Закона РФ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-центр Прокуратуры Республики Крым.

В ходе проверки был зафиксирован факт незаконной перевозки и приобретения этилового спирта в целях сбыта.

«Всего обнаружено и изъято почти 4 тыс канистр общим объёмом боле 19,5 тыс литров», — сообщает пресс-центр ведомства.

Исходя из заключения специалистов, продукция, которую изъяли в ходе рейда, является спиртосодержащей жидкостью, неподходящей для производства алкоголя, а также числится ядовитым веществом.

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На основе результатов проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ).

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