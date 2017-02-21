В Керчи обнаружили 70 кг незаконной «молочки»

В Керчи обнаружили 70 кг незаконной «молочки»
Февраль 21 17:28 2017

Керченский отдел ветеринарии регионального управления госветнадзора совместно с муниципальной службой Керчи и правоохранительными органами провёл рейд по борьбе со стихийной торговлей.

Рейд выявил места реализация продуктов питания в неустановленных местах. В частности, были установлены места продажи молочной продукции общим весом порядка 70 кг.

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Продукция отпускалась без маркировки и необходимых сопроводительных документов.

Продукты питания были изъяты, а на правонарушителя составлен протокол.



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