В Керчи обнаружили незаконную микробиологическую лабораторию

Роспотребнадзор обнаружил в Керчи лабораторию предприятия, выпускающее рыбные консервы, которая работает без лицензии. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Согласно информации Роспотребнадзора РК, в сентябре минувшего года в результате внеплановой проверки в Керчи была обнаружена безлицензионная деятельность микробиологической лаборатории, которая принадлежит предприятию по выпуску рыбных консервов.
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Арбитражный суд РК, на основании материалов административного дела, внёс решении о привлечении к ответственности юрлица и уплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.