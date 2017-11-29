В Керчи обновят систему водоснабжения

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН провел встречу с представителями Службы капитального строительства республики, керченского водоканала, ООО «СК Мегаватт». Об этом он сообщил на официальной странице в Facebook:

«Краснодарским подрядчиком начаты работы по объекту «Реконструкция разводящих сетей в Керчи» в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». По контракту, срок реализации которого 1 декабря 2019 года, реконструкции подлежат 12 участков городских сетей водоснабжения общей протяженностью 19, 57 км. Несмотря на то, что заказчиком выступает Служба капитального строительства Крыма, данный вопрос взят муниципалитетом на контроль. Совместно будем согласовывать график выполнения работ», – говориться в сообщении.

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Также, Сергей Вадимович отметил, что проведение работ будет синхронизировано с процессом ремонта дорожного покрытия. Такие меры приняты во избежание разрытий вновь уложенного асфальта.

На данный момент разрабатывает план проведения реконструкции городских сетей водоснабжения. Уже в ближайшие дни подрядная организация приступит к выполнению работ.

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