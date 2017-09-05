В Керчи оборудуют футбольное поле за 20 миллионов рублей

В скором времени в Керчи может появиться новое полноценное футбольное поле, которое будет выполнять роль запасного. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок РФ.

На портале размещен аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту запасного футбольного поля по адресу :ул.Маршала Еременко,9.

Заказчиком выступает Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско — юношеская спортивная школа по футболу».

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Максимальная (начальная) стоимость работ — 20 938 387 руб. 76 коп. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Сроки выполнения работ (основного обязательства) — с момента заключения контракта до 30 ноября 2017 года.

Проведение аукциона запланировано на 20 сентября текущего года.

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