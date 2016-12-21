В связи с планом мероприятий, утверждённым правительством Крыма, в Керчи будут обследованы жилые помещения, занимаемые инвалидами, а также семьями с детьми-инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Правительством Крыма был утвержден план мероприятий по инспектированию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Республики Крым и используемых для постоянного проживания инвалидов или семей с детьми-инвалидами. Речь также идет об имуществе в многоквартирных домах, если в таковых расположены вышеуказанные помещения.

Цель плана: приспособление жилых помещений к потребностям инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Карпов также отметил, что план мероприятий включает 7 основополагающих этапов.

«Это и рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, о признании гражданина инвалидом, проведение визуального, технического осмотра жилого помещения, оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в доме», — сообщает министр.

На протяжении 30-дневного срока от момента регистрации заявления Межведомственная комиссия по вопросам оценки состояния жилых помещений жилищного фонда республики обязана, утвердить соответствующее заключение.

Данный проект был разработан по причине необходимости обеспечения соответствующих условий проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами как жилых помещениях жилищного фонда РК, так и в многоквартирных домах.

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