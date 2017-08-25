В Керчи обсудили реконструкцию Митридатской лестницы

Состоялась встреча главы администрации города Сергея Бороздина с директором «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» Татьяной Умрихиной. На встрече также присутствовали заместители главы администрации Евгений Адаменко и Николай Зотов, руководители структурных подразделений.

Участники совещания обсудили ряд важных вопросов, связанных с реализацией проекта по реконструкции одного из главных символов Керчи — Митридатской лестницы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Татьяна Умрихина отметила, что необходимо достигнуть договоренности в вопросе включения определенных объектов в разработку научно-проектной документации. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника предложила внести школу-гимназию им. Короленко, Успенский костел и храм Иоанна Предтечи в границы историко-культурного ареала Керчи.

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Заместитель главы администрации Николай Зотов, курирующий вопрос реализации проектной документации по реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, попросил представителей заповедника четко определить границы и общий комплекс. «Чтобы иметь общие обоснования под те, которые уже заложены в научно-проектную документацию, необходимо определить границы объектов, которые планируется включить в общий комплекс», — отметил он.

«В наших общих интересах сделать из центра города – объект культурного наследия в виде достопримечательного места» — подчеркнул Сергей Бороздин. В ходе обсуждения был налажен конструктивный диалог между руководством города и руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, намечены пути дальнейшего взаимодействия в решении многих вопросов.

Администрацией города совместно с музеем-заповедником будет проводиться поэтапная работа. Достигнута договоренность направить усилия на поиск оптимального варианта решения вышеуказанного вопроса.

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