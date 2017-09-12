В Керчи обсудили строительные проекты города

В Керчи состоялось заседание Градостроительного совета. В него вошли первые лица города и представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Вчера, 11 сентября, в здании Городского совета прошло первое в подобном формате заседание Градостроительного совета. На нем смогли поприсутствовать начальники структурных подразделений, приглашенные эксперты и власти города.

В рамках обсуждения были подняты наиболее актуальные вопросы, касающиеся архитектуры Керчи и ее застройки. Одним из таких стал вопрос о размещении остановочных павильонов.

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«Тут важно предусмотреть фирменный стиль самих объектов и обсудить с общественностью актуализированные названия остановок. Опрос в ближайшее время будет проведен на официальном сайте. На стене одного из клубов предложено разместить рекламный баннер. Этот вопрос также находится в компетенции Совета. Обсудили целесообразность и дизайн», — отмечают в горсовете.

Также членами заседания был обсужден вопрос строительства гостиничного комплекса.

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