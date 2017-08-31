В Керчи обсудили вопросы борьбы с терроризмом

В Керчи обсудили вопросы противодействия терроризму на транспортных объектах. Во встрече принял участие глава республики Сергей АКСЕНОВ и губернатор Краснодарского края Вениамин КОНДРАТЬЕВ. Об этом сообщает Крыминформ.

«Особую значимость приобрели вопросы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Прежде всего, это строящийся транспортный переход, Керченская паромная переправа Крым – Кавказ, энергосетевой мост Кубань – Крым и газопровод. На сегодняшнем выездном совместном заседании антитеррористических комиссий в Республике Крым и Краснодарском крае нам необходимо выработать решение по организации работы по профилактике терроризма и предотвращению совершения возможных террористических актов в окружении объектов паромной переправы Крым – Кавказ, строящегося транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста Кубань – Крым и газопровода», – написал глава республики на своей странице в социальной сети.

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На совещании Сергей АКСЕНОВ сообщил, что в целом в Крыму обстановка стабильная, однако существуют ряд угроз. К ним относится проведение украинской армией вблизи наших границ карательной операции на Юго-Востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Крым, а также сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны на территории полуострова боеприпасы и вооружение.

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