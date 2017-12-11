В Керчи ограбили магазин

В Керчи ограбили магазин
Декабрь 11 10:05 2017

Вчера вечером в магазине по улице Свердлова было совершено ограбление. Вор украл 15 000 рублей и угрожал продавцу ножом. 

Согласно показаниям жильцов соседнего с магазином дома,  молодой человек, с капюшоном на голове и в шарфе ограбил магазин. Он угрожал продавцу ножом.

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Продавец вызвала полицию уже после того, как вор ушел. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

В целом, уровень криминалистики в городе нормальный. За последние 2 месяца резко увеличилось количество ДТП с человеческими жертвами в наем городе. Так на прошлой неделе, было несколько происшествий с участием пешеходов. 

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