В Керчи определили победителей конкурса «Моя новогодняя открытка»

Еще в конце ноября прошлого года Керченский музей-заповедник запустил конкурс детской новогодней открытки для учащихся городских школ. Ребятам предлагалось проявить максимум своих творческих умений и сделать самую креативную и яркую поздравительную открытку к празднику. В течение нескольких недель участники сдавали свои работы на суд жюри, и вот, наконец, победители определены.

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Победители керченского конкурса «Моя новогодняя открытка»:

За масштабность проекта

Победу сразу в трёх номинациях (За масштабность проекта, За оригинальность идеи и Супер-мастер) одержала учащаяся 2-А класса Лицея искусств Шелухина Влада.

Второе место в номинации «За оригинальность проекта» заняла ученица 2-Б класса, школы-гимназии №1 – Усикова София

3- место занял ученик 2-А класса, школы №9 –Чугунцев Владимир, который занял 2 место в номинациях «Супер-мастер» и «Самая нарядная елка»

За оригинальность идеи

Ученица 2-Б класса школы-гимназии №1 Рудая Кристина победила в номинациях «Новогоднее настроение» и «Дарящая тепло и радость» и заняла 2 место в номинации «За оригинальность идеи».

Ученица 1-А класса школы №9 Оганесян Эмма получила 1 место в номинации «Новогоднее настроение» и 3 место в номинациях «За оригинальность идеи», «Супер-мастер» и «Самая нарядная ёлка».

Супер-мастер

Работа ученицы 4 класса школы №13 Удачной Виктории победила в номинации «Символ Года» и заняла 2 место в номинации «Супер-мастер».

Ученик 5-А класса Лицея искусств Лев Лысенко победил в номинации «Лучшая аппликация», занял 2 место в номинации «Новогоднее настроение» и 3 место как «Супер-мастер».

Воспитанники Лицея искусств Ксения и Андрей Налесные получили 1 место «За лучший рисунок», 2 место «За новогоднее настроение» и 3 место в категории «Супер-мастер».

Ученица 3-А класса Лицея искусств Седых Дарья получила 1 место в номинации «Самая нарядная ёлка» и 3 место как «Супер-мастер».

Дарящая тепло и радость

2 место в номинации «Дарящая тепло и радость» заняла ученица 4-Б класса, шк. №2 Короленко – Венгер Анна-Мария и ученица 3-А класса, гимназии №1 Шмуйлович Софья

3 место занял ученик 8 класса школы №10 Бессонов А. и ученица 1-Б класса, школы №9 – Барабаш Алёна

Новогоднее настроение

1 место в номинации «Новогоднее настроении» получил ученик 4-Б класса, лицей искусств – Мацвейко Кирилл

2 место заняли:

ученик морского технического лицея Якунин Никита;

Работа ученицы 3-А класса школы №2 им. Короленко Нургалаевой Софьи заняла сразу два вторых места в номинациях «Новогоднее настроение» и «Лучший рисунок».

ученица 1-Б класса школы №9 Котова Ирина;

ученица 1-А класса школы №9 Насека Ксения.

Самая нарядная елка

2 место в номинации «Самая нарядная елка» занял ученик школы №22, им. Героев Аджимушкайских каменоломен

3-е место заняли:

ученица 2-Б класса школа-гимназия №1 Демченко Софья;

ученица 4-А класса, лицей искусств Кабанец Ксения;

ученик 1-Б класса, школы-гимназии №1 Гусаков Егор.

Лучшая аппликация

2 место в номинации «Лучшая аппликация» заняла ученица 5-А класса, Лицея искусств Рясная Доминика

3 место получил ученик 3-А класса школы №25 Данилов Руслан

Лучший рисунок

1 место в номинации «Лучший рисунок» получила ученица 2 кл. школы №22 им. Героев Аджимушкайских каменоломен Осачук Виктория

2 место заняла ученица Морского технического лицея Германчук Мария

3 место занял ученик 9 класса шк. №22, Героев Аджимушкайских каменаломен

Символ года

2 место в номинации «Символ года» заняла ученица 1 класса школы №9 Головко Алиса

3 место получила ученица 4-А класса, лицей искусств Куликова Алина.

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