В Керчи определят лучших юных музыкантов

В Керчи пройдёт открытие 2 (городского) тура Республиканского конкурса «Юный виртуоз», жеребьёвка участников. Талантливые музыканты города, победители 1-го тура, посоревнуются за звание лучших исполнителей Керчи и поедут на третий финальный тур.

Весенний период в Керчи всегда знаменуется танцевальными и музыкальными конкурсами. Сезон 2017 года не стал исключением, на ряду с другими творческими мероприятиями, в Керчи проведут конкурсное прослушивание лучших исполнителей на уровне города.

Каждую весну в Керчи по традиции проводятся соревнования исполнительского мастерства юных музыкантов – учащихся музыкальных школ всех отделений – конкурс «Юный виртуоз». Второй тур данного мероприятия пройдёт 14 марта в 17:00 в керченской Детской музыкальной школе No1.

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Отметим, что конкурс проводится на полуострове уже более 30 лет. Мероприятие носит очень сложный и серьёзный характер. Конкурс проходит в три этапа. По результатам каждого тура будут определены самые талантливые музыканты всех регионов.

Победители 2-го тура будут представлять наш город на третьем – заключительном – финальном этапе конкурса.

Редакция KerchINFO.com поздравляет победителей 1 тура и их педагогов и желает им удачи и успешного дальнейшего выступления во 2 этапе конкурса.



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