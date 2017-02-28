В Керчи определяют единую теплоснабжающую организацию

Заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в Керчи подало одно предприятие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчь.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 No 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и от 08.08.2012 No 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация города Керчи уведомляет об окончании приема заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Керчь.

По состоянию на 23.02.2017 приняты заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от следующих организаций:

— АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» — зона действия микрорайон «Верхнесолнечный» по существующей магистрали и микрорайон «Марат» по существующей магистрали;

— зона действия Камыш-Бурунской ТЭЦ, зона действия котельной по ул. Свердлова, 57, в том числе участки перспективной застройки (зона 001 согласно проекту схемы теплоснабжения);

— зона действия котельной по ул. Ульяновых, 2 г и поселок Аршинцево (зона 012 согласно проекту схемы теплоснабжения);

— зона действия котельной по ул. Магистральное шоссе,3 и котельной по ул. Славы, 4 (зона 003 согласно проекту схемы теплоснабжения).

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Таким образом, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поступили лишь от АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

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