В Керчи определяют лучший двор (фото)

В Керчи начался конкурс на лучший двор. Победителя ждёт детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Керчи проходит городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий дворов МКД. На участие в нем подали заявки жители 11 дворов.
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Дворы в процессе благоустройства:
Жители выше перечисленных дворов продолжат благоустройство территорий. Важно отметить, что уборку во дворах осуществляют не только взрослые, но и дети.
Итоги конкурса будут подведены 12 августа. Самый благоустроенный двор определит специальная комиссия, оценив проведенные работы согласно установленным показателям. Победитель получит в подарок детскую площадку.
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