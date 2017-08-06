В Керчи определяют лучший двор (фото)

В Керчи начался конкурс на лучший двор. Победителя ждёт детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Керчи проходит городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий дворов МКД. На участие в нем подали заявки жители 11 дворов.

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Дворы в процессе благоустройства:

ул. Ульяновых, 33, пер.Майский

ул. Блюхера, 25

ул. Спартака, 7

ул. П.Дейкало, 1

ул. Горбульского, 3,5, ул. Борзенко, 2

ул. Марата, 14

ул. К.Маркса, 1

ул. Горького, 2в

ул. Пирогова, 5 (жители этого двора вывезли 4 КамАЗа мусора с территории, где они планируют создавать площадку, расчистили ее от разросшихся кустов)

ул. Гагарина, 32

ул. Буденного, 13 (фотоотчёт временно отсутствуют)

Жители выше перечисленных дворов продолжат благоустройство территорий. Важно отметить, что уборку во дворах осуществляют не только взрослые, но и дети.

Итоги конкурса будут подведены 12 августа. Самый благоустроенный двор определит специальная комиссия, оценив проведенные работы согласно установленным показателям. Победитель получит в подарок детскую площадку.

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