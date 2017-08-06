В Керчи определяют лучший двор (фото)

В Керчи определяют лучший двор (фото)
Август 06 11:27 2017

В Керчи начался конкурс на лучший двор. Победителя ждёт детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Керчи проходит городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий дворов МКД. На участие в нем подали заявки жители 11 дворов.

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Дворы в процессе благоустройства:

  • ул. Ульяновых, 33, пер.Майский
  • ул. Блюхера, 25
  • ул. Спартака, 7
  • ул. П.Дейкало, 1
  • ул. Горбульского, 3,5, ул. Борзенко, 2
  • ул. Марата, 14
  • ул. К.Маркса, 1
  • ул. Горького, 2в
  • ул. Пирогова, 5 (жители этого двора вывезли 4 КамАЗа мусора с территории, где они планируют создавать площадку, расчистили ее от разросшихся кустов)
  • ул. Гагарина, 32
  • ул. Буденного, 13 (фотоотчёт временно отсутствуют)

Жители выше перечисленных дворов продолжат благоустройство территорий. Важно отметить, что уборку во дворах осуществляют не только взрослые, но и дети.

Итоги конкурса будут подведены 12 августа. Самый благоустроенный двор определит специальная комиссия, оценив проведенные работы согласно установленным показателям. Победитель получит в подарок детскую площадку.

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