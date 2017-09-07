В Керчи опять поднимут цену за проезд

С 20 сентября 2017 года стоимость проезда в автобусах МУП МОГОК «Керчьгортранс» составит 14 рублей

В Керчи изменится стоимость проезда в муниципальном транспорте. Сегодня приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым установлены экономически обоснованные предельные тарифы для населения на перевозку пассажиров городским транспортом по муниципальным маршрутам Керчи, осуществляемые МУП МОГОК «Керчьгортранс» — с 20 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года включительно стоимость проезда в автобусах составит 14 рублей.

Увеличение тарифа для предприятия связано, прежде всего, с выполнением всех заказанных городом рейсов, в том числе в вечернее и ночное время — автобусы МУПа осуществляют перевозку пассажиров до 00 часов 30 минут, соблюдением региональных стандартов по уровню заработной платы, проведением технического обслуживания транспорта и обязательных мероприятий по транспортной безопасности. При этом стоимость проезда на транспорте других автоперевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров городским транспортом по муниципальным маршрутам Керчи, останется прежней.

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Также приказом ГКЦТ РК установлена стоимость проезда на автобусах МУП МОГОК «Керчьгортранс» и на второе полугодие 2018 года – с 1 июля по 31 декабря 2018 года она составит 15,00 рублей.

Напомним, в рамках государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым на 2015-2017 гг.» керченским муниципальным предприятием получены автобусы марки «Нефаз» вместимостью 105 человек, которые осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам №1, №5 и №41.

Государственный комитет по ценам и тарифам РК

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