В Керчи осудили вора-наркомана

Городской суд Керчи признал виновным гражданина, который хранил дома наркотические вещества и совершил попытку кражи. Об этом сообщает пресс-служба Керченской транспортной прокуроры.

2 апреля Керченским городским судом вынесен приговор в отношении гражданина М., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в значительном размере и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу.

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В ходе судебного процесса было установлено, гражданин М, 14 января 2017, находясь в Керчи, незаконно приобрел более 10 грамм наркотического средства — каннабис и 1 грамм психотропного вещества — амфетамин, которые оставил на хранение. 16 января 2017 приобретенное им наркотические и психотропные вещества, были обнаружены и изъяты сотрудниками транспортной полиции на территории Керченской паромной переправы.

Этот же гражданин, 5 февраля 2017, находясь рядом со складским помещением обособленного подразделения «Керченская дистанция пути» ФГУП «Крымская железная дорога», намеревался тайно похитить два домкрата, стоимостью более 45 тысяч рублей, принадлежащие вышеуказанному предприятию. Но преступнику не удалось довести задуманное до конца, поскольку он был задержан.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Керченской транспортной прокуратуры.

Гражданину, с учетом его личности и обстоятельств совершенного преступления, назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.

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