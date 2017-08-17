В Керчи осуществляется звукоизоляция учреждений в районе трассы «Таврида»

Одновременно с круглосуточным строительством Керченского моста, который соединит полуостров Крым с материковой Россией, днем и ночью рабочие трудятся над прокладкой автоподходов к этой грандиозной конструкции. Чтобы процесс стройки и будущее функционирование автомобильной трассы и железнодорожной дороги не стало помехой для жизни простых керчан, проводятся дополнительные работы, которые обеспечат комфортное пребывание жителей города в районе автоподходов. Об этом сообщает Керчь ТВ.

Таким образом, в образовательных учреждениях, находящихся неподалеку грандиозной стройки устанавливают конструкции, которые обеспечат шумоизоляцию зданий. Работы в рамках федеральной целевой программы проводятся в детском саду №20 «Дельфин» и общеобразовательной школе №24.

Изначально проектом предусматривалась замена только трети окон, которые выходят непосредственно на транспортные трассы, однако позже было принято решение о полной замене оконных блоков.

«Благодаря усилиям администрации города было достигнуто соглашение о полной замене окон», — комментирует начальник управления образования Виктор Дахин керченскому телевидению.

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Всего в детском садике «Дельфин» требуется замена 118 окон. После чего будет проведена отделка откосов, дверных проемов в детских спальнях и ремонт коридоров.

«Мы очень ждали замены оконных блоков. Все работы ведутся слаженно и организовано, все предусматривается. Основной объем работы осуществляется в выходные дни, в отсутствии детей. Постепенно ремонтируется каждое помещение, так, чтобы не доставлять дискомфорта ни детям, ни работникам», — рассказывает заведующая детским садом №20 «Дельфин» Наталья Меркуленкова в интервью Керчь ТВ.

Также замене оконных блоков подверглась школа №24, которая находится на пути строительства автоподходов.

«Мы очень переживали по поводу строительства моста, переживали за то, как нашим детям будет шумно. Но спасибо компаниям ВАД и РОШАН, которые сейчас остекляют полностью все здание школы», — сообщает Керчь ТВ директор школы №24 Наталья Лапина.

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Все работы по замене окон проводятся в ускоренном режиме. Это делается для того, чтобы успеть закончить ремонтные работы к 1 сентября, когда образовательные учреждения откроют свои двери для юных керчан.

Старые окна меняются на новые оконные блоки с пятикамерным метоллопрофилем и двукамерным стеклопакетом.

«Существующие окна демонтируются, меняются на более качественные с проветриваемым устройством, которое будет обеспечивать звуковую изоляцию до 30 дцб и проветривать помещение в закрытом виде. В первую очередь мы заботимся о комфорте и здоровье людей», — рассказывает заместитель директора компании «РОШАН» Павел Гулимов.

Также в целях звуковой изоляции школа №24 будет огорожена шумоизоляционными заборами, которые будут установлены по периметру здания.

Таким образом, строительство автоподходов не только не причиняет вреда общественным зданиям, находящимся в зоне стройке, но и позволяет образовательным учреждения произвести ремонт устаревших помещений и обеспечить более качественные бытовые условия пребывания для юных керчан.

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